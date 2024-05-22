19:44:14 Среда, 22 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор по делу о краже ювелирных изделий из храма в селе Нижнее Аблязово

17:02 | 22.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 43-летний уроженец Липецка, не имеющий определенного места жительства, осужден к 3,5 годам колонии строгого режима за кражу ювелирных изделий из храма Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской области, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор по делу о краже ювелирных изделий из храма в селе Нижнее Аблязово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ночью 18 января 2023 года злоумышленник приехал на автомобиле своего знакомого из Москвы к церкви Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской области. Привезенным с собой инструментом он выломал оконную решетку и проник в храм. Под стеклом иконы конца XIX века злоумышленник обнаружил развешенные на нитях золотые и серебряные украшения, рукояткой отвертки разбил стекло иконы и похитил принадлежащие церкви ювелирные изделия на сумму более 556 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина скрылся с похищенным с места преступления и отправился в Москву, где продал ювелирные изделия незнакомцу на рынке, а 2 февраля злоумышленник был задержан в столице.

«Вину он признал частично. В ходе предварительного следствия он пояснял, что нуждался в деньгах и с целью их получения нашел в сети интернет сведения о церкви в селе Нижнее Аблязово с чудотворной иконой, к которой люди несут в дар ювелирные украшения. Он договорился с товарищем, чтобы тот отвез его в Кузнецкий район якобы для встречи с женщиной, с которой познакомился по переписке. Для совершения преступления захватил с собой монтировку и другие инструменты, латексные и прорезиненные перчатки, фонарик, кроссовки большого размера, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей. По возвращении в Москву все эти вещи и инструменты выкинул. Не согласен с размером похищенного», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что доводы мужчины о небольшом количестве похищенных ювелирных изделий были опровергнуты показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и заключением судебной товароведческой экспертизы.

«Защитник осужденного обжаловал приговор, настаивая на исключении из его обвинения квалифицирующего признака «в крупном размере». В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор [...] законным, вину осужденного доказанной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционная жалоба защитника осужденного оставлена без удовлетворения», — указано в пресс-релизе.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
Житель Пензы лишился около 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Житель Белинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе мужчина ударил соседа бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело Сотрудники служб релейной защиты и автоматики ПАО «Россети Волга» продемонстрируют профессиональное мастерство в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама