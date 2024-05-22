Вступил в силу приговор по делу о краже ювелирных изделий из храма в селе Нижнее Аблязово Криминал

Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 43-летний уроженец Липецка, не имеющий определенного места жительства, осужден к 3,5 годам колонии строгого режима за кражу ювелирных изделий из храма Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской области, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что ночью 18 января 2023 года злоумышленник приехал на автомобиле своего знакомого из Москвы к церкви Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской области. Привезенным с собой инструментом он выломал оконную решетку и проник в храм. Под стеклом иконы конца XIX века злоумышленник обнаружил развешенные на нитях золотые и серебряные украшения, рукояткой отвертки разбил стекло иконы и похитил принадлежащие церкви ювелирные изделия на сумму более 556 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина скрылся с похищенным с места преступления и отправился в Москву, где продал ювелирные изделия незнакомцу на рынке, а 2 февраля злоумышленник был задержан в столице.

«Вину он признал частично. В ходе предварительного следствия он пояснял, что нуждался в деньгах и с целью их получения нашел в сети интернет сведения о церкви в селе Нижнее Аблязово с чудотворной иконой, к которой люди несут в дар ювелирные украшения. Он договорился с товарищем, чтобы тот отвез его в Кузнецкий район якобы для встречи с женщиной, с которой познакомился по переписке. Для совершения преступления захватил с собой монтировку и другие инструменты, латексные и прорезиненные перчатки, фонарик, кроссовки большого размера, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей. По возвращении в Москву все эти вещи и инструменты выкинул. Не согласен с размером похищенного», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что доводы мужчины о небольшом количестве похищенных ювелирных изделий были опровергнуты показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и заключением судебной товароведческой экспертизы.

«Защитник осужденного обжаловал приговор, настаивая на исключении из его обвинения квалифицирующего признака «в крупном размере». В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор [...] законным, вину осужденного доказанной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционная жалоба защитника осужденного оставлена без удовлетворения», — указано в пресс-релизе.