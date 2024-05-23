До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она в доме распивала спиртные напитки со своим бывшим мужем. Женщина рассказала, что после развода они продолжают проживать вместе. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры мужчина взял металлическую швабру и стал угрожать ей убийством. [...] Подозреваемый дал признательные показания. [...] Причину ссоры участникам конфликта вспомнить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».