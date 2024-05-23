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До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший бывшей супруге убийством

09:17 | 23.05.2024 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она в доме распивала спиртные напитки со своим бывшим мужем. Женщина рассказала, что после развода они продолжают проживать вместе. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры мужчина взял металлическую швабру и стал угрожать ей убийством. [...] Подозреваемый дал признательные показания. [...] Причину ссоры участникам конфликта вспомнить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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