Житель Пензы после общения с мошенником лишился более 3 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1951 года рождения после телефонного общения с мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, лишился более 3 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник проинформировал собеседника о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на его имя, предложил сделать это самостоятельно, после чего зачислить деньги на «безопасный счет».

«Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, в банке оформил кредит на общую сумму более 1 млн. рублей. Затем потерпевший через терминал перевел всю сумму на расчетный счет, который продиктовал собеседник. Кроме того, мужчина снял со своих счетов денежные средства и перевел на этот же счет. [...] Общий ущерб составил более 3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».