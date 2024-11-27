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В Пензе завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

14:14 | 27.11.2024 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, обвиняемыми по которому проходят пять человек.

В Пензе завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Для организации деятельности нелегального банка члены преступной группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, заключали фиктивные договоры. С целью придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств. За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн. рублей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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