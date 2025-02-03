Завершено расследование дела по обвинению депутата Заксобрания Пензенской области в покушении на мошенничество в сфере страхования Криминал

Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению депутата Законодательного собрания региона в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, 4 января 2024 года в рабочем поселке Башмаково обвиняемый, управляя личной автомашиной, совершил наезд на световую опору, после чего покинул место происшествия без фиксации ДТП в установленном законом порядке. Через несколько дней, решив незаконно получить страховые выплаты по полису КАСКО, он обратился к знакомому — начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району с просьбой оформить документы о ДТП. Сотрудник полиции согласился помочь. Обвиняемый сделал заведомо ложное сообщение о наезде им на автомашине на препятствие, якобы имевшем место 11 января 2024 года. Начальник ГИБДД дал указание подчиненному сотруднику о составлении необходимых документов без фактического выезда на место ДТП. Инспектор ГИБДД изготовил документы, внеся в них заведомо ложные сведения о дате и времени ДТП», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии обвиняемый направил пакет документов в страховую компанию для получения страховой выплаты в размере более 1,5 млн. рублей.

«Преступный умысел не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку страховой компанией ему было отказано в выплате ввиду выявления недостоверности предоставленных сведений», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД районного отдела полиции выделено в отдельное производство. Бывший инспектор ГИБДД привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ), судом ему назначено наказание в виде штрафа», — уточняется в пресс-релизе.