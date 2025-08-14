18:56:06 Четверг, 14 августа
Пензенский облсуд счел обоснованной конфискацию «Toyota Land Cruiser 200» у попавшегося на пьяной езде водителя

14:03 | 14.08.2025 | Криминал

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд счел законным и обоснованным приговор Бессоновского районного суда, в соответствии с которым попавшийся на пьяной езде 26 ноября 2023 года местный житель получил 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года, а автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» конфискован в доход государства.

Пензенский облсуд счел обоснованной конфискацию «Toyota Land Cruiser 200» у попавшегося на пьяной езде водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«31 марта 2025 года Бессоновский районный суд признал 47-летнего подсудимого виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое управление или за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. [...] На приговор суда первой инстанции защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил суд прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием и отменить конфискацию автомобиля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем указано, что судебная коллегия по уголовным делам облсуда сочла приговор законным и обоснованным.

«Суд верно указал, что представленный стороной защиты договор дарения спорного автомобиля от 7 августа 2023 года не свидетельствует о фактической передаче автомобиля и, следовательно, не подтверждает переход права собственности на автомобиль, а является попыткой вывести имущество виновного из-под возможной конфискации в соответствии с требованиями закона. Доказательств, подтверждающих факт составления данного договора 7 августа 2023 года и фактической передачи автомобиля, суду не представлено. Кроме того, только 12 декабря 2023 года, уже после случившегося, автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД за другим собственником», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что суд первой инстанции также пришел к обоснованному выводу об отсутствии законных оснований, необходимых для безусловного прекращения уголовного дела, с чем согласилась и судебная коллегия.

Приговор вступил в законную силу.


