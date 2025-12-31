14:28:40 Среда, 31 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2025 году отремонтировано и реконструировано 150 км дорог местного значения

13:25 | 31.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. 150 км дорог местного значения отремонтировано и реконструировано в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщается на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в 2025 году отремонтировано и реконструировано 150 км дорог местного значения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области в 2025 году было отремонтировано и реконструировано 150 км дорог местного значения как внутри 26 опорных населенных пунктов, так и к небольшим населенным пунктам. Из них за счет списания 2/3 кредита региону из федерального бюджета в 13 опорных населенных пунктах были отремонтированы 43 дороги общей длиной 35,2 км, а также выполнен ремонт пешеходного моста в Башмаково», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Кузнецке в 2025 году было отремонтировано рекордное количество дорог — свыше 9,3 км.

«В ходе проведения ремонта улицы Стекловской также была отремонтирована проезжая часть и тротуары расположенного на ней моста через реку Труев. Сейчас на нем обеспечено беспрепятственное движение транспорта по обеим полосам. В следующем году завершатся оставшиеся сезонные работы», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей
В Пензе пенсионерка перевела 780 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в супермаркете
В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка В Пензе в ДТП пострадала девушка-подросток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама