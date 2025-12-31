В Пензенской области в 2025 году отремонтировано и реконструировано 150 км дорог местного значения Общество

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. 150 км дорог местного значения отремонтировано и реконструировано в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщается на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В Пензенской области в 2025 году было отремонтировано и реконструировано 150 км дорог местного значения как внутри 26 опорных населенных пунктов, так и к небольшим населенным пунктам. Из них за счет списания 2/3 кредита региону из федерального бюджета в 13 опорных населенных пунктах были отремонтированы 43 дороги общей длиной 35,2 км, а также выполнен ремонт пешеходного моста в Башмаково», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Кузнецке в 2025 году было отремонтировано рекордное количество дорог — свыше 9,3 км.

«В ходе проведения ремонта улицы Стекловской также была отремонтирована проезжая часть и тротуары расположенного на ней моста через реку Труев. Сейчас на нем обеспечено беспрепятственное движение транспорта по обеим полосам. В следующем году завершатся оставшиеся сезонные работы», — сказано в тексте.