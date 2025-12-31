Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым 2026 годом! Прошедший год был непростым, он принес немало испытаний, но вместе с тем был наполнен важными событиями и значимыми делами. Наш город рос и развивался. Вместе с вами мы сделали немало для его социально-экономического благополучия, реализации намеченных проектов, и я говорю каждому из вас спасибо за любовь к родному краю, за труд, профессионализм, неравнодушие и активность!» — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал, чтобы 2026 год принес веру в чудо, добрые перемены и надежду на исполнение самых заветных желаний.

«Счастья, здоровья, благополучия, вдохновения, оптимизма, смелых планов и сил для их воплощения в жизнь! Пусть рядом с вами всегда будут близкие и родные люди! С Новым годом!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.