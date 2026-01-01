18:34:43 Четверг, 1 января
В Пензенской области за сутки произошло пять пожаров

10:19 | 01.01.2026 | Происшествия

Пенза, 1 января 2026. PenzaNews. Пять пожаров произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в четверг, 1 января.

В Пензенской области за сутки произошло пять пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В селе Грабово Бессоновского района сгорело подвальное помещение на площади 8 кв. метров в частном пеноблочном доме общей площадью 180 кв. метров. [...] В деревне Пановка Колышлейского района сгорело чердачное помещение на площади 20 кв. метров в нежилом пеноблочном доме. [...] На улице Фрунзе в городе Сердобске сгорел строительный мусор в неэксплуатируемом кирпичном одноэтажном здании площадью 50 кв. метров. [...] В селе Татарский Канадей Кузнецкого района обгорела стена на площади 1,5 кв. метра в деревянной бане общей площадью 15 кв. метров. [...] На станции Ночка Никольского района выгорело чердачное помещение на площади 4 кв. метра срубового дома площадью 36 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за сутки к ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались три раза — в Пензе, Неверкинском и Кузнецком районах; происшествий на водных объектах не зарегистрировано.


