В Пензе открыт памятник Александру Баталину

16:32 | 30.12.2025 | Общество

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Памятник депутату Верховного совета СССР первого созыва, инициатору образования Пензенской области Александру Баталину торжественно открыт на улице Кирова в Пензе — рядом со зданием регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие, в котором приняли участие представители власти и общественности, состоялось во вторник, 30 декабря.

Автором бронзовой композиции стал уроженец Пензенской области, выпускник художественного училища имени К.А. Савицкого Владимир Трулов, который ранее создал бюст Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет — с 1998-го по май 2015 года.

Скульптор изобразил фигуру Александра Баталина, а также карту Пензенской области как символ его главного достижения.

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках проекта «Земляки» открыли в Пензе скульптуру в честь отца-основателя Пензенской области Александра Петровича Баталина. Именно он как депутат Верховного совета СССР первого созыва поставил перед руководством страны вопрос об экономической необходимости создания в Пензе, входившей тогда в состав Тамбовской области, нового областного центра. Он свои позиции отстоял», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В феврале 1939 года указом президиума Верховного совета СССР была образована Пензенская область. К ней отошли 24 района Тамбовской области и по 7 районов от Куйбышевской и Саратовской областей. Баталин боролся буквально за каждый населенный пункт. Пензенский край продолжил свой исторический путь как самодостаточный и полноправный субъект нашей страны», — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

Ранее в Пензе в рамках проекта «Земляки», реализуемого по инициативе Олега Мельниченко, были установлены бюсты Федора КуликоваАлександра ЩербаковаВасилия БочкареваГеорга МясниковаФедора Зубкова и Льва Ермина.


