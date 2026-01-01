Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 350 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения лишилась более 350 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась работником почты и под предлогом получения посылки попросила назвать код из SMS-сообщения.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося работником портала госуслуг. Незнакомец сообщил, что пензячка якобы общалась с мошенницей и теперь от ее имени финансируется экстремистская организация. Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный счет». [...] Размер ущерба составил более 350 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».