18:35:06 Четверг, 1 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор выразил соболезнования жителям Херсонской области в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки БПЛА

12:05 | 01.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 1 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования жителям Херсонской области в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки украинских беспилотников в новогоднюю ночь.

Пензенский губернатор выразил соболезнования жителям Херсонской области в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки БПЛА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От имени всех пензенцев выражаю глубокие соболезнования жителям Херсонской области, где в новогоднюю ночь случилась страшная трагедия. Погибли 24 человека, среди которых ребенок, более 50 получили ранения. Очередное чудовищное преступление людоедского киевского режима — удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря, куда люди приехали встречать праздник. ВСУ ударили тремя беспилотниками по мирным объектам, многие находившиеся там люди сгорели заживо. Это еще одно доказательство того, что нацистский украинский режим берет за образец для своих действий оуновские и эсэсовские формирования. Эту нечисть во главе с ее ублюдочным фюрером — кровавым клоуном Зеленским — нужно буквально выжигать с лица Земли», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Скорейшего выздоровления пострадавшим, светлая память погибшим. Пусть наша армия продолжает громить врага вплоть до полного уничтожения. Нацистской мерзости на Земле не должно быть места», — добавил он.


Читайте также
Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 350 тыс. рублей Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей В Пензе пенсионерка перевела 780 тыс. рублей на «безопасный счет»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в супермаркете В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама