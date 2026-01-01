Пензенский губернатор выразил соболезнования жителям Херсонской области в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки БПЛА Общество

Пенза, 1 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования жителям Херсонской области в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки украинских беспилотников в новогоднюю ночь.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От имени всех пензенцев выражаю глубокие соболезнования жителям Херсонской области, где в новогоднюю ночь случилась страшная трагедия. Погибли 24 человека, среди которых ребенок, более 50 получили ранения. Очередное чудовищное преступление людоедского киевского режима — удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря, куда люди приехали встречать праздник. ВСУ ударили тремя беспилотниками по мирным объектам, многие находившиеся там люди сгорели заживо. Это еще одно доказательство того, что нацистский украинский режим берет за образец для своих действий оуновские и эсэсовские формирования. Эту нечисть во главе с ее ублюдочным фюрером — кровавым клоуном Зеленским — нужно буквально выжигать с лица Земли», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Скорейшего выздоровления пострадавшим, светлая память погибшим. Пусть наша армия продолжает громить врага вплоть до полного уничтожения. Нацистской мерзости на Земле не должно быть места», — добавил он.