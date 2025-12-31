14:28:06 Среда, 31 декабря
Мингосимущество Пензенской области обеспечило поступление в бюджет 269,2 млн. рублей неналоговых доходов

10:00 | 31.12.2025 | Экономика

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. Министерство государственного имущества Пензенской области в 2025 году обеспечило поступление в региональный бюджет неналоговых доходов от использования и распоряжения имуществом в сумме 269,2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Мингосимущество Пензенской области обеспечило поступление в бюджет 269,2 млн. рублей неналоговых доходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на 88,6 млн. рублей.

«Увеличение поступлений неналоговых доходов против плана произошло прежде всего за счет эффективного использования имущества региона, вовлечения в оборот новых объектов, реализации неиспользуемого имущества, проведения претензионной и исковой работы», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в структуру доходов входят поступления, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками и объектами недвижимости; прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и дивиденды по акциям; средств от реализации имущества и продажи участков; а также прочие неналоговые доходы.


