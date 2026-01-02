05:00:42 Суббота, 3 января
В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

10:11 | 02.01.2026 | Криминал

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1962 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1975 года рождения. Гражданка рассказала, что супруг угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал дома спиртные напитки. В этот момент к нему подошла потерпевшая и начала высказывать свое недовольство по поводу выпитого алкоголя. По этой причине между ними возник словесный конфликт, в ходе которого, разозлившись, злоумышленник взял нож и приставил его к спине женщины, угрожая убить. Испугавшись, потерпевшая смогла вырваться и выбежать из квартиры», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


