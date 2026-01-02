05:00:55 Суббота, 3 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре

09:54 | 02.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного молодого человека, который пытался спровоцировать конфликт в одном из ночных баров в центре Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В половине четвертого утра на пульт централизованного наблюдения поступило сообщение с охраняемого объекта — ночного бара, расположенного в центре Пензы. На сигнал оперативно отреагировал экипаж вневедомственной охраны. [...] На месте правоохранители выявили 19-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин вел себя агрессивно, приставал к посетителям и персоналу заведения, выражался нецензурной бранью и провоцировал окружающих на конфликт. [...] Сотрудники Росгвардии неоднократно предупредили дебошира об ответственности за противоправное поведение, однако на законные требования он не реагировал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В Пензе водитель легковушки сбил мужчину В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 350 тыс. рублей
Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама