В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре Происшествия

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного молодого человека, который пытался спровоцировать конфликт в одном из ночных баров в центре Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В половине четвертого утра на пульт централизованного наблюдения поступило сообщение с охраняемого объекта — ночного бара, расположенного в центре Пензы. На сигнал оперативно отреагировал экипаж вневедомственной охраны. [...] На месте правоохранители выявили 19-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин вел себя агрессивно, приставал к посетителям и персоналу заведения, выражался нецензурной бранью и провоцировал окружающих на конфликт. [...] Сотрудники Росгвардии неоднократно предупредили дебошира об ответственности за противоправное поведение, однако на законные требования он не реагировал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.