В Пензенской области в 2026 году первым родился мальчик

09:35 | 01.01.2026 | Общество

Пенза, 1 января 2026. PenzaNews. Мальчик весом 3 кг 880 граммов стал первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2026 году первым родился мальчик.

Купить фотографию

«Первым жителем Пензенской области, появившимся на свет в 2026 году, стал мальчик, родившийся в 00.03 в кузнецкой детской центральной районной больнице. Это третий ребенок в семье и настоящий богатырь. Его вес — 3 кг 880 граммов. Всего на 17 минут от него «отстала» девочка, которая родилась в 00.20 в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко. Она также является третьим ребенком в семье. Похоже, что Новый год задал в Пензенской области тренд на многодетность», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром 1 января.

«От души поздравляю мам и пап, желаю им и малышам счастья и здоровья. Пусть в регионе появляется больше ребятишек! Мы всегда готовы поддержать многодетные семьи», — добавил Олег Мельниченко.

В 2025 году в Пензенской области первой родилась девочка.


