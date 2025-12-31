Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! [...] Подводя итоги, можно сказать, что уходящий год был продуктивным для Пензы. При поддержке главы региона Олега Владимировича Мельниченко мы привели в порядок 182 двора и 44 дорожных объекта. Возводим две новые школы, капитально ремонтируем существующие образовательные учреждения, продолжаем модернизацию инженерных сетей. Большое внимание уделили созданию комфортных общественных пространств. Преобразились парк Белинского и тропа здоровья. По инициативе горожан благоустроили сквер «Семейный» и зеленую зону на улице Ново-Казанской», — отметил Олег Денисов.

По его словам, все, что удалось воплотить, оказалось возможным благодаря неравнодушию и личному вкладу каждого жителя города, труду, ответственности и созидательной энергии активистов.

«Уверен, что в дальнейшем мы сможем сделать еще больше. Главное — верить в свои силы, свой город и вместе работать над общей задачей», — подчеркнул глава Пензы.

«Особая благодарность в этот праздник нашим защитникам — кто стоит на страже суверенитета страны и ее будущего благополучия. Спасибо бойцам за мужество, стойкость и верность Родине, а их родным — за любовь и поддержку», — поблагодарил Олег Денисов.

Глава города пожелал, чтобы в новом году пензенцы дарили близким больше улыбок, заботы и внимания.

«Пусть здоровье будет крепким, в душе царит гармония, а в семьях — мир, добро и взаимопонимание!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.