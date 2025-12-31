14:28:26 Среда, 31 декабря
В Пензенской области самозанятыми сформировано более 42 млн. чеков

11:43 | 31.12.2025 | Общество

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. Более 42 млн. чеков сформировано самозанятыми в Пензенской области за время действия специального налогового режима. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УФНС России по Пензенской области.

В Пензенской области самозанятыми сформировано более 42 млн. чеков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«За время действия специального налогового режима в Пензенской области самозанятыми сформировано более 42 млн. чеков. При этом установлены факты необоснованной корректировки ранее переданных сведений о расчетах, а именно аннулирования чеков — 993 тысячи», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что сам факт аннулирования чека не является нарушением налогового законодательства: самозанятый может аннулировать чек, если он сформирован некорректно, или в случае возврата средств, полученных от клиента.

«В остальных случаях аннулирование чеков может быть поводом для проверки на предмет сокрытия доходов с целью ухода от уплаты налога. Выявленное нарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации: штраф в размере 20% от суммы расчета. При повторном нарушении в течение шести месяцев штраф возрастает до 100%», — напоминается в сообщении.


