Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний»

18:45 | 30.12.2025 | Общество

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с участниками акции «Елка желаний» состоялась в региональном правительстве в преддверии Нового года.

Фото: Pnzreg.ru

«По нашей доброй предновогодней традиции встретился с ребятами, которые нуждаются в повышенном внимании нас, взрослых. Исполняю мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Наверное, самым оригинальным было желание 12-летнего Даниила, которое было написано на шаре, снятом мной с праздничной елки в Кремле. Мальчику очень нужен террариум для его экзотического питомца — геккона», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 30 декабря.

«13-летняя София, которая сейчас восстанавливается после операции, попросила у Деда Мороза графический планшет. Ее ровесница Валерия, занимающаяся вокалом, мечтала о беспроводной колонке с микрофоном. 6-летний Артемий хотел большой конструктор. Выступил помощником Деда Мороза, вручив ребятам эти долгожданные подарки. Как сказал Дед Мороз, нужно помнить, что самое настоящее волшебство всегда ждет нас в повседневной жизни, потому что рядом есть хорошие люди», — добавил Олег Мельниченко.

Он сообщил, что детям из Запорожской области тоже отправили подарки.

«В Пологовский район — робота для 4-летнего Назара, мольберт и набор для творчества для 7-летней Киры и настенный турник для ее 12-летнего брата Сережи. 16-летнему жителю Токмака Илье дарим экскурсионный тур в Петербург», — уточнил губернатор.

«С наступающим праздником! Пусть ваши желания тоже сбудутся», — пожелал Олег Мельниченко.


