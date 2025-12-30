00:49:52 Среда, 31 декабря
В правительстве Пензенской области прошла презентация книги «Адреса Пензы»

19:14 | 30.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Презентация книги «Адреса Пензы», подготовленной под эгидой Всемирного клуба петербуржцев, состоялась в круглом зале правительства Пензенской области во вторник, 30 декабря.

Фото: T.me/omelnichenko

«Последний официальный рабочий день в году посвятили родному региону. Череду событий завершила презентация книги «Адреса Пензы», подготовленной под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Книга объединила три номера одноименного журнала, ранее изданных как спецвыпуск журнала «Адреса Санкт-Петербурга». Она погружает читателей в литературное, театральное, художественное наследие Пензенского края, тесно связанное с историей Северной столицы», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером во вторник, 30 декабря.

Он добавил, что авторами публикаций стали пензенские и петербургские журналисты, историки и краеведы.

«Особенно важно, что презентация состоялась с участием директора Государственного Эрмитажа, президента Всемирного клуба петербуржцев Михаила Борисовича Пиотровского, который направил свое видеоприветствие, подчеркнув перспективы дружбы и сотрудничества городов и их жителей», — отметил глава региона.

«Наша общая история — это фундамент общего будущего. Будем рады новым проектам, раскрывающим культурные связи Сурской столицы и города на Неве», — подчеркнул Олег Мельниченко.


