Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

09:15 | 31.12.2025 | Общество

Пенза, 31 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Новым годом.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это время особого настроения, светлых надежд и подведения итогов. Уходящий год завершает первую четверть века. Этот период отмечен важными событиями, которые непременно войдут в историю России. Пензенцы принимали в них самое непосредственное участие, приближая нашу общую победу, укрепляя мощь страны, закладывая прочный фундамент для будущего», — отметил глава региона.

«В 2025 году наши аграрии установили сразу несколько рекордов по урожаю зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Благодаря устойчивому развитию АПК, мы обеспечиваем себя продовольствием и поставляем в другие регионы индейку, молоко и молочные продукты, сахар и кондитерские изделия. Наша промышленность выпускает комплектующие для топливозаправщиков и ядерных ледоколов, жизненно важные препараты и высокотехнологичные медицинские изделия. Мы строим дороги, мосты и транспортные развязки, школы, объекты здравоохранения и культуры. Это позитивное движение будет продолжено», — добавил он.

Олег Мельниченко напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России.

«Лучший пример единения и боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. В очередной раз весь мир убедился в крепости духа нашего народа, его несгибаемой силе и торжестве справедливости. Нас питают традиции и духовные скрепы, мы следуем принципам наших предков, живем ради будущих поколений. В этом залог нашего успеха», — подчеркнул губернатор.

«Дорогие пензенцы! Пусть новый год принесет в ваши семьи мир, любовь и благополучие. Желаю, чтобы в эти дни каждый из нас ощутил заботу, внимание и поддержку близких, сам стал источником добра и света. Много радостных и счастливых дней в наступающем году, исполнения заветных желаний и всего самого наилучшего!» — пожелал Олег Мельниченко.


