В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших охранников ночного клуба Происшествия

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих мужчин, избивших охранников одного из ночных клубов в центре Пензы.

«Инцидент произошел ранним утром. [...] Прибывший на место экипаж обнаружил в помещении 29-летнего и 28-летнего посетителей, которые ранее вступили в конфликт с сотрудниками охраны заведения — 18-летним и 21-летним молодыми людьми. Ссора стремительно переросла в драку. В ходе столкновения дебоширы нанесли охранникам телесные повреждения, а также повредили мебель и оборудование, включая элементы системы связи с персоналом. Один из пострадавших — 18-летний охранник — получил рассечение головы. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала молодого человека», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем отмечается, что после инцидента мужчины не покинули клуб и продолжили отдых.

«Росгвардейцы задержали нарушителей и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в тексте.