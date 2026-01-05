В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Криминал

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы, укравшего ящик с пожертвованиями для храма.

«В дежурную часть УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о краже ящика для пожертвований с открытого рынка на улице Бакунина. [...] Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили, что к совершению преступления причастен житель Пензы 1972 года рождения. [...] В ходе допроса задержанный признался и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что, прогуливаясь по открытому рынку, увидел рядом с церковной лавкой прозрачную коробку с пожертвованиями. Злоумышленник дождался подходящего момента, взял ее и скрылся с места преступления. Проследовав в укромное место, он забрал деньги, а коробку выбросил. Похищенные 5,8 тыс. рублей он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.