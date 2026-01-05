22:12:47 Понедельник, 5 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма

09:36 | 05.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы, укравшего ящик с пожертвованиями для храма.

В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о краже ящика для пожертвований с открытого рынка на улице Бакунина. [...] Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили, что к совершению преступления причастен житель Пензы 1972 года рождения. [...] В ходе допроса задержанный признался и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что, прогуливаясь по открытому рынку, увидел рядом с церковной лавкой прозрачную коробку с пожертвованиями. Злоумышленник дождался подходящего момента, взял ее и скрылся с места преступления. Проследовав в укромное место, он забрал деньги, а коробку выбросил. Похищенные 5,8 тыс. рублей он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших охранников ночного клуба Жительница Пензы перевела мошенникам более 370 тыс. рублей
В Пензе водитель легковушки сбил мужчину В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 350 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама