Полицейские вычислили женщину, которая в течение месяца похищала из магазина в Пензе алкоголь и продукты Криминал

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жительницу Пензы, которая в течение месяца похищала из торгового зала магазина алкоголь и продукты.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратилась управляющая магазином и пояснила, что за месяц были украдены товары на сумму около 18 тыс. рублей, кражи попали на записи камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой, [...] ею оказалась 28-летняя жительница города Пензы. [...] Она рассказала, что на протяжении месяца посещала магазин у дома и похищала спиртное и продукты питания, так как денежных средств на покупку у нее не было. Находясь в магазине, она пользовалась отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина и похищала товары, пряча их под одежду. Впоследствии похищенное злоумышленница употребляла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.