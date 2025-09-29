В Пензе молодая женщина перевела мошенникам более 7 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась более 7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом сотрудника Центробанка, который убедил ее срочно «задекларировать» сбережения, поскольку объявленный в федеральный розыск преступник оформил на ее имя кредиты в различных банках.

«Доверившись звонившему, заявительница перечислила 550 тыс. рублей через мобильное приложение на указанный им счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем потерпевшей вновь позвонил незнакомец, который сказал, что под угрозой оказались сбережения ее родителей.

«Следуя инструкциям звонившего, девушка под предлогом вложения денежных средств под процент взяла у матери и отца 6 млн. рублей и также отправила незнакомцу. В последующем пензячке пришлось перечислить еще 490 тыс. рублей, которые она взяла в банке, сказав кассиру, что деньги требуются на ремонт квартиры. Только спустя месяц потерпевшая поняла, что общалась с мошенником, и обратилась в полицию», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в пресс-релизе.