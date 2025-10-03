Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Криминал

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. 48-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотического средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый на одной из улиц города Пензы обнаружил закладку с синтетическим наркотическим веществом массой не менее 0,05 грамма. Мужчина решил продать наркотик своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Незаконную находку он сбыл товарищу за 1 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в тот же день злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято.

«Вину обвиняемый признал», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы.

«Злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы», — добавляется в сообщении.