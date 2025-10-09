В Пензенской области будут судить двоих мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины Криминал

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. 27-летний житель Пензы и 23-летний житель Мокшана, устроившие пожар в селе Зеленовка Колышлейского района летом 2024 года, предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, пензенец, испытывая личные неприязненные отношения к своему родственнику из-за ранее произошедшей между ними ссоры, решил совершить поджог его дома и находящегося в нем имущества. С этой целью он предложил сделать это совместно своему двоюродному брату, проживающему в рабочем поселке Мокшан. Во исполнение задуманного злоумышленники попросили не осведомленного о преступных намерениях знакомого отвезти их на заправку в Мокшан под предлогом необходимости доставки бензина родственнику. Вечером 17 июня 2024 года поджигатели прибыли к месту проживания потерпевшего в село Зеленовка Колышлейского района Пензенской области. Они извлекли из салона автомобиля две наполненные бензином пластиковые бутылки объемом 5 литров каждая и проследовали к домовладению», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчины увидели свет в окне и тем самым убедились в нахождении людей в жилище.

«После этого 23-летний обвиняемый облил бензином левую створку ворот гаража, являющегося единым строением с домом, а пензенец поджег горючее с помощью имеющейся при нем зажигалки. Когда строение воспламенилось, злоумышленники скрылись с места преступления», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что 30-летняя дочь хозяина жилища, которая не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома, получила термические ожоги лица, шеи, верхних конечностей, туловища и верхних дыхательных путей, осложнившиеся развитием ожогового шока, от полученных телесных повреждений женщина скончалась в пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

«Ее матери причинены телесные повреждения в виде термического ожога верхних конечностей, голеней, стоп, туловища, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Кроме того, пожар уничтожил жилище потерпевших и находящееся в нем имущество на сумму более 900 тыс. рублей. Хозяин дома не пострадал, так как ночью проснулся, почувствовал запах дыма и успел покинуть домовладение», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в части совершения поджога гаража, пояснив, что хотели таким образом напугать своего родственника, однако умысла на причинение вреда здоровью и убийство у них не было.

«В счет возмещения морального и материального вреда потерпевшим обвиняемыми возмещены денежные средства в размере 5 млн. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд.