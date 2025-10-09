15:35:00 Четверг, 9 октября
В Пензе завершено расследование дела о незаконной организации и проведении азартных игр

12:01 | 09.10.2025 | Криминал

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в ноябре 2023 года два жителя Пензенской области арендовали для незаконного проведения азартных игр помещения в кафе, барах, торговых павильонах, гаражах на территории города Пензы, где разместили не менее 14 игровых автоматов с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры с денежным выигрышем. Для осуществления незаконной деятельности они привлекли еще двух соучастников, которые выполняли роль инкассаторов в игровых залах. Руководители организованной группы осуществляли общее руководство, распределяли функции между членами группы, распоряжались денежными средствами, полученными в результате незаконной игорной деятельности, контролировали расходы, выплачивали вознаграждение соучастникам преступления», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что незаконные действия организованной группы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2024 года, игровое оборудование было изъято.

«Следствием установлено, что в результате проведения азартных игр участниками организованной группы извлечен незаконный доход в размере более 1,8 млн. рублей», — указано в сообщении.

В нем добавляется, что в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства обвиняемых на указанную сумму.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.


Актуальное

