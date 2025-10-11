18:18:57 Суббота, 11 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества

13:30 | 11.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества: сначала злоумышленники по телефону выманивают код из SMS якобы для внесения изменений в электронную медицинскую книжку, а затем — запугивают уголовной ответственностью за финансирование украинских националистических формирований.

Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся медицинскими работниками, с сообщением о необходимости предоставления пароля, полученного в виде SMS-сообщения якобы с целью внесения данных в электронную медицинскую книжку. В действительности полученный код позволяет получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что впоследствии злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности и убеждают перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование украинских националистических формирований.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — сказано в пресс-релизе.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района Пензенская область подтвердила высокий уровень долговой устойчивости
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама