Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества: сначала злоумышленники по телефону выманивают код из SMS якобы для внесения изменений в электронную медицинскую книжку, а затем — запугивают уголовной ответственностью за финансирование украинских националистических формирований.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся медицинскими работниками, с сообщением о необходимости предоставления пароля, полученного в виде SMS-сообщения якобы с целью внесения данных в электронную медицинскую книжку. В действительности полученный код позволяет получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что впоследствии злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности и убеждают перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование украинских националистических формирований.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — сказано в пресс-релизе.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.