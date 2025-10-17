Водителю, насмерть сбившему пешехода на улице Кураева в Пензе и скрывшемуся с места ДТП, предъявлено обвинение Криминал

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предъявлено водителю, который, будучи за рулем в нетрезвом виде, насмерть сбил пешехода на улице Кураева в Пензе и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 12 октября 2025 года на улице Кураева в городе Пензе водитель, управляя автомашиной в состоянии опьянения, совершил наезд на 39-летнего местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После произошедшего водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель задержан, ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и сопряженном с оставлением места его совершения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.