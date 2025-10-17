13:53:44 Пятница, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Водителю, насмерть сбившему пешехода на улице Кураева в Пензе и скрывшемуся с места ДТП, предъявлено обвинение

09:19 | 17.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предъявлено водителю, который, будучи за рулем в нетрезвом виде, насмерть сбил пешехода на улице Кураева в Пензе и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Водителю, насмерть сбившему пешехода на улице Кураева в Пензе и скрывшемуся с места ДТП, предъявлено обвинение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 12 октября 2025 года на улице Кураева в городе Пензе водитель, управляя автомашиной в состоянии опьянения, совершил наезд на 39-летнего местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После произошедшего водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель задержан, ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и сопряженном с оставлением места его совершения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет «Ростелеком» назвал базовую станцию «Булат» в деревне Сергеевка в честь ветерана связи Анны Башиловой
В Пензенской области 10-19 октября пройдет всероссийский театральный фестиваль русских сказок В Кузнецке сотрудник МЧС спас двухлетнюю девочку
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама