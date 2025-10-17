Вступил в силу приговор экс-руководителю «Возрождения» по делу о сокрытии имущества организации на 4,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, которым бывший фактический руководитель и владелец ООО «Возрождение», трижды судимый за мошенничество, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в 2023 году мужчина, зная о наличии у сельскохозяйственной организации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, произвел отчуждение принадлежащих ей трех автомобилей совокупной рыночной стоимостью 4,6 млн. рублей.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, пояснив, что автомобиль «Toyota Camry» он продал своему знакомому в счет погашения долга. Два автомобиля «ВИС Lada Granta» продал другому знакомому за 2 млн. рублей, которые на счета общества не положил, а распорядился ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что при назначении наказания суд учел смягчающие, а также отягчающие обстоятельства, среди которых — рецидив преступлений: имея судимость за мошенничество мужчина вновь преступил закон.

«За сокрытие имущества виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. При назначении окончательного наказания по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 320 тыс. рублей в доход государства. Приговор был обжалован подсудимым в апелляционном порядке, и судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.