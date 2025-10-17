13:53:50 Пятница, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор экс-руководителю «Возрождения» по делу о сокрытии имущества организации на 4,6 млн. рублей

11:38 | 17.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, которым бывший фактический руководитель и владелец ООО «Возрождение», трижды судимый за мошенничество, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Вступил в силу приговор экс-руководителю «Возрождения» по делу о сокрытии имущества организации на 4,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в 2023 году мужчина, зная о наличии у сельскохозяйственной организации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, произвел отчуждение принадлежащих ей трех автомобилей совокупной рыночной стоимостью 4,6 млн. рублей.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, пояснив, что автомобиль «Toyota Camry» он продал своему знакомому в счет погашения долга. Два автомобиля «ВИС Lada Granta» продал другому знакомому за 2 млн. рублей, которые на счета общества не положил, а распорядился ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что при назначении наказания суд учел смягчающие, а также отягчающие обстоятельства, среди которых — рецидив преступлений: имея судимость за мошенничество мужчина вновь преступил закон.

«За сокрытие имущества виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. При назначении окончательного наказания по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 320 тыс. рублей в доход государства. Приговор был обжалован подсудимым в апелляционном порядке, и судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет «Ростелеком» назвал базовую станцию «Булат» в деревне Сергеевка в честь ветерана связи Анны Башиловой
В Пензенской области 10-19 октября пройдет всероссийский театральный фестиваль русских сказок В Кузнецке сотрудник МЧС спас двухлетнюю девочку
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама