В Пензе двое мужчин задержаны по подозрению в вымогательстве и разбое Криминал

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с представителями Росгвардии задержали двоих жителей Пензы 1989 и 1990 годов рождения по подозрению в вымогательстве и разбойном нападении.

«Предварительно установлено, что они обманом завлекли 29-летнего молодого человека в лес, после чего, распылив ему в лицо содержимое перцового баллончика, стали наносить удары руками и палкой по голове и телу, требуя 300 тыс. рублей. Затем один из злоумышленников, угрожая ножом, похитил из сумки потерпевшего 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что один из злоумышленников потребовал отдать ему дорогостоящий мобильный телефон, а после отказа достал пистолет и стал запугивать потерпевшего.

«В какой-то момент мужчине удалось вырваться и убежать. Впоследствии он обратился в медицинское учреждение и написал заявление в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что оперативники изъяли у задержанных сигнальный пистолет.

«Подельники дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.