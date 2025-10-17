13:53:54 Пятница, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое мужчин задержаны по подозрению в вымогательстве и разбое

13:20 | 17.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с представителями Росгвардии задержали двоих жителей Пензы 1989 и 1990 годов рождения по подозрению в вымогательстве и разбойном нападении.

В Пензе двое мужчин задержаны по подозрению в вымогательстве и разбое. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что они обманом завлекли 29-летнего молодого человека в лес, после чего, распылив ему в лицо содержимое перцового баллончика, стали наносить удары руками и палкой по голове и телу, требуя 300 тыс. рублей. Затем один из злоумышленников, угрожая ножом, похитил из сумки потерпевшего 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что один из злоумышленников потребовал отдать ему дорогостоящий мобильный телефон, а после отказа достал пистолет и стал запугивать потерпевшего.

«В какой-то момент мужчине удалось вырваться и убежать. Впоследствии он обратился в медицинское учреждение и написал заявление в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что оперативники изъяли у задержанных сигнальный пистолет.

«Подельники дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет «Ростелеком» назвал базовую станцию «Булат» в деревне Сергеевка в честь ветерана связи Анны Башиловой
В Пензенской области 10-19 октября пройдет всероссийский театральный фестиваль русских сказок В Кузнецке сотрудник МЧС спас двухлетнюю девочку
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама