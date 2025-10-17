Мошенники выманили у пенсионерки из Заречного около 900 тыс. рублей Криминал

Заречный, 17 октября 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1942 года рождения лишилась около 900 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец под видом работника телекоммуникационной компании, который убедил собеседницу продиктовать свои паспортные данные.

«На следующий день пенсионерке поступил еще один звонок от неизвестной, представившейся сотрудником силового ведомства. Звонившая сообщила гражданке, что она ранее общалась с мошенником и теперь все ее данные скомпрометированы, на ее имя оформлены кредиты. В ходе общения собеседница убедила заявительницу снять все сбережения и передать их на хранение. Следуя указаниям звонившей, женщина сняла со своего счета около 900 тыс. рублей, которые сложила в сумку, и отправилась в почтовое отделение. Там потерпевшая отправила деньги неизвестной», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя некоторое время пенсионерка осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — указано в тексте.