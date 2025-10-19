Телефонные мошенники выманили у жительницы Кузнецкого района более 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 октября 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1988 года рождения лишилась более 300 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонила «сотрудница телекоммуникационной компании», которая сообщила о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросила продиктовать код из SMS-сообщения.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося работником банка. Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники завладели ее персональными данными и могут оформить кредит. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет». [...] Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета более 300 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».