До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством из-за собранного мастером шкафа Криминал

Пенза, 19 октября 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 2002 года рождения, который угрожал супруге убийством из-за собранного мастером шкафа.

«В УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 2005 года рождения. Гражданка сообщила, что супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил собранный шкаф. На его вопрос супруга ответила, что вызвала мастера, поскольку он сам долго откладывал сборку. По этой причине между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник начал душить девушку, угрожая убить. Когда ребенок начал плакать, подозреваемый успокоился, отпустил супругу и ушел из квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».