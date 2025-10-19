14:08:41 Воскресенье, 19 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством из-за собранного мастером шкафа

12:03 | 19.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 19 октября 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 2002 года рождения, который угрожал супруге убийством из-за собранного мастером шкафа.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством из-за собранного мастером шкафа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 2005 года рождения. Гражданка сообщила, что супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил собранный шкаф. На его вопрос супруга ответила, что вызвала мастера, поскольку он сам долго откладывал сборку. По этой причине между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник начал душить девушку, угрожая убить. Когда ребенок начал плакать, подозреваемый успокоился, отпустил супругу и ушел из квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет В Пензенской области завершено расследование дела о получении взяток должностным лицом железной дороги
В Пензе пенсионерка передала мошенникам 1 млн. рублей, опасаясь привлечения к ответственности за финансирование экстремизма Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама