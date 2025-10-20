21:01:31 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке трое мужчин ночью проникли на территорию предприятия с целью кражи электродвигателей

11:02 | 20.10.2025 | Криминал

Печать

Кузнецк, 20 октября 2025. PenzaNews. Трое мужчин в ночное время проникли на территорию промышленного предприятия в Кузнецке Пензенской области с целью кражи двух электродвигателей общей стоимостью более 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Кузнецке трое мужчин ночью проникли на территорию предприятия с целью кражи электродвигателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. [...] Ими оказались трое жителей Кузнецка 2004, 1996 и 1989 годов рождения, которые признались и раскаялись в содеянном. Злоумышленники пояснили, что основным источником их дохода является сдача металла. По их словам, они решили совершить кражу, рассчитывая на значительную прибыль. Ночью, преодолев ограждение, они проникли в здание предприятия, где были замечены охранником. Испугавшись возможного наказания, мужчины покинули место преступления, не успев ничего похитить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама