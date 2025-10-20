В Кузнецке трое мужчин ночью проникли на территорию предприятия с целью кражи электродвигателей Криминал

Кузнецк, 20 октября 2025. PenzaNews. Трое мужчин в ночное время проникли на территорию промышленного предприятия в Кузнецке Пензенской области с целью кражи двух электродвигателей общей стоимостью более 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. [...] Ими оказались трое жителей Кузнецка 2004, 1996 и 1989 годов рождения, которые признались и раскаялись в содеянном. Злоумышленники пояснили, что основным источником их дохода является сдача металла. По их словам, они решили совершить кражу, рассчитывая на значительную прибыль. Ночью, преодолев ограждение, они проникли в здание предприятия, где были замечены охранником. Испугавшись возможного наказания, мужчины покинули место преступления, не успев ничего похитить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.