В Пензе пенсионерка после общения с телефонными мошенниками передала 840 тыс. рублей незнакомой женщине

13:08 | 21.10.2025 | Криминал

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1946 года рождения лишилась 840 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

В Пензе пенсионерка после общения с телефонными мошенниками передала 840 тыс. рублей незнакомой женщине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила злоумышленница, которая представилась сотрудницей медучреждения и выманила у собеседницы паспортные данные.

«После этого женщине поступил еще один звонок. Неизвестная пояснила, что заявительница ранее общалась с мошенницей, которая от ее имени открыла счет на 2 млн. рублей и оттуда перечисляет деньги в поддержку экстремистской организации. Испугав собеседницу уголовной ответственностью, звонившая убедила ее собрать все свои сбережения и передать курьеру. На следующий день, собрав накопления, женщина передала 840 тыс. рублей неизвестной у подъезда. Когда мошенница перестала выходить на связь, пенсионерка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


