Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за содействие террористической деятельности

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Приговор Центрального окружного военного суда, которым житель Пензенской области 1983 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденный осуществил несколько денежных переводов участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что противоправная деятельность данного гражданина была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, расследованием уголовного дела занимался следственный отдел управления.

В тексте напоминается, что мужчина получил 8 лет лишения свободы, из них первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима.