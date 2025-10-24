04:15:32 Суббота, 25 октября
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе

17:58 | 24.10.2025 | Криминал

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы за хищение из торгового зала магазина 13 банок кофе на сумму около 9 тыс. рублей.

Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1998 года рождения. [...] Он рассказал, что из-за сложного материального положения решил пойти на преступление. Зайдя в торговый зал продуктового магазина, злоумышленник подошел к стеллажу с кофе. Выбрав дорогой товар, мужчина огляделся и сложил в свою сумку 13 банок кофе, после чего прошел мимо кассы, не оплатив их. В дальнейшем злоумышленник сбыл похищенное неизвестному на территории Октябрьского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


