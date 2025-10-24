Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе Криминал

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы за хищение из торгового зала магазина 13 банок кофе на сумму около 9 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1998 года рождения. [...] Он рассказал, что из-за сложного материального положения решил пойти на преступление. Зайдя в торговый зал продуктового магазина, злоумышленник подошел к стеллажу с кофе. Выбрав дорогой товар, мужчина огляделся и сложил в свою сумку 13 банок кофе, после чего прошел мимо кассы, не оплатив их. В дальнейшем злоумышленник сбыл похищенное неизвестному на территории Октябрьского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».