Жительница Кузнецка подозревается в краже денег с банковской карты соседки по больничной палате

12:17 | 26.10.2025 | Криминал

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1997 года рождения подозревается в краже денег с банковской карты соседки по больничной палате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Жительница Кузнецка подозревается в краже денег с банковской карты соседки по больничной палате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Она рассказала, что проходила лечение в медицинском учреждении в одной палате с потерпевшей. Воспользовавшись плохим самочувствием соседки по палате, злоумышленница выманила у нее код доступа к сотовому телефону, после чего через SMS-сообщение перечислила на счет брата денежные средства потерпевшей. Родственник, не подозревая о краже, отправил эти средства своей сестре», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая потратила деньги на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в тексте.


