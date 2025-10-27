Пензенский облсуд приступил к рассмотрению дела в отношении двоих мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины Криминал

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Пензы и 23-летнего жителя Мокшана, которые после произошедшего летом 2024 года в селе Зеленовка Колышлейского района пожара обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно обвинительному заключению, в ночь с 17 на 18 июня 2024 года подсудимые после совместного распития спиртных напитков [...] в рабочем поселке Исса приехали в село Зеленовка Колышлейского района, где подожгли домовладение своего родственника. [...] От полученных ожогов 30-летняя дочь хозяина дома скончалась, а его 58-летняя супруга получила травмы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести. Хозяин дома не пострадал, так как своевременно покинул домовладение. В результате пожара уничтожено жилище потерпевших и находящееся в нем имущество на сумму более 900 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

В нем уточняется, что уголовное дело рассматривается судьей единолично.