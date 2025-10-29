В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан Криминал

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено 76-летней жительнице Пензы за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В суде установлено, что пенсионерка в период с августа 2019 года по январь 2025 года осуществляла фиктивную постановку иностранных граждан по месту их пребывания без фактического намерения предоставить жилое помещение для пребывания на территории Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что женщина признана виновной в совершении 12 таких преступлений.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.