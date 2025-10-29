18:31:47 Среда, 29 октября
В Пензенской области девять человек стали фигурантами уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей

12:05 | 29.10.2025 | Криминал

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность девяти жителей региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензенской области девять человек стали фигурантами уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


