В Пензенской области девять человек стали фигурантами уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность девяти жителей региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.