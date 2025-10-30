Жительница Пензы после общения с телефонными мошенниками передала 1 млн. 350 тыс. рублей незнакомке у подъезда Криминал

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения после общения с телефонными мошенниками передала незнакомой женщине около подъезда 1 млн. 350 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пензячке позвонил злоумышленник, который представился сотрудником телекоммуникационной компании, предупредил о приближающемся сроке окончания действия договора на обслуживание номера и предложил для его продления назвать номер СНИЛС.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Мужчина заявил, что на имя заявительницы оформили доверенность и от ее лица мошенники пытаются перечислить денежные средства в поддержку экстремистской организации. Для сохранения сбережений звонивший предложил пенсионерке задекларировать их. Согласившись, пензячка передала 1 млн. 350 тыс. рублей неизвестной около подъезда», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».