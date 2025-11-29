В Пензе пенсионерка лишилась денег после звонка «работника медучреждения» Криминал

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения лишилась денег, попавшись на уловку телефонных мошенников, один из которых представился работником медицинского учреждения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник пригласил собеседницу пройти диспансеризацию и убедил ее назвать номер СНИЛС.

«Через несколько дней пензячке поступил еще один звонок от неизвестного, который заявил, что ранее она общалась с мошенниками и они пытаются похитить все ее сбережения. Под предлогом спасения денег злоумышленник убедил пенсионерку снять все накопления и перевести их на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка, поверив неизвестному, сняла в банке 500 тыс. рублей и зачислила деньги на указанные мошенником счета.

«Когда незнакомец перестал отвечать на звонки, пенсионерка осознала, что ее обманули», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».