В Пензе пенсионерка лишилась денег после звонка «работника медучреждения»

12:30 | 29.11.2025 | Криминал

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения лишилась денег, попавшись на уловку телефонных мошенников, один из которых представился работником медицинского учреждения.

В Пензе пенсионерка лишилась денег после звонка «работника медучреждения». Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник пригласил собеседницу пройти диспансеризацию и убедил ее назвать номер СНИЛС.

«Через несколько дней пензячке поступил еще один звонок от неизвестного, который заявил, что ранее она общалась с мошенниками и они пытаются похитить все ее сбережения. Под предлогом спасения денег злоумышленник убедил пенсионерку снять все накопления и перевести их на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка, поверив неизвестному, сняла в банке 500 тыс. рублей и зачислила деньги на указанные мошенником счета.

«Когда незнакомец перестал отвечать на звонки, пенсионерка осознала, что ее обманули», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


