В Пензенской области планируется увеличить предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств Общество

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пензенской области планируется увеличить с 1 января 2026 года.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области подготовлен проект соответствующего постановления регионального правительства, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

«Расчет [...] осуществлен в соответствии с п. 12 методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом ФАС России от 30 июня 2022 года №489/22, методом индексации ранее установленного предельного размера платы за проведение ТО, с применением индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, публикуемого Росстатом (помесячно), с учетом накопленного уровня инфляции за 2024 год», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Из него следует, что предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пензенской области будет увеличен на 9,51%.