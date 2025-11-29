19:27:45 Суббота, 29 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется увеличить предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств

11:00 | 29.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пензенской области планируется увеличить с 1 января 2026 года.

В Пензенской области планируется увеличить предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области подготовлен проект соответствующего постановления регионального правительства, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

«Расчет [...] осуществлен в соответствии с п. 12 методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом ФАС России от 30 июня 2022 года №489/22, методом индексации ранее установленного предельного размера платы за проведение ТО, с применением индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, публикуемого Росстатом (помесячно), с учетом накопленного уровня инфляции за 2024 год», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Из него следует, что предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пензенской области будет увеличен на 9,51%.


Читайте также
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама