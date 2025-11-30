Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери Общество

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие мамы, искренне и сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем матери! Для каждого из нас нет человека роднее и ближе, чем мама. В детстве мы ждем от матерей ласки, одобрения, защиты и поддержки, а будучи взрослыми — советов и мудрых наставлений. Каждого из нас мамина любовь делает сильнее и увереннее, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы. И я говорю спасибо всем мамам нашего города за душевную теплоту, сердечность и безграничную любовь к детям!» — отметил спикер гордумы.

Он пожелал всем матерям крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и как можно больше поводов для улыбок и хорошего настроения.

«Пусть ваши дети радуют вас своими успехами и окружают заботой и вниманием! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.