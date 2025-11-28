Прокуратура помогла жительнице Заречного добиться назначения пособия на ребенка Общество

Заречный, 28 ноября 2025. PenzaNews. Прокуратура города Заречного защитила права местной жительницы, которая ранее получила от отделения Социального фонда России по Пензенской области неправомерный отказ в назначении пособия на ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что в декабре 2024 года женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении пособия на двухмесячного ребенка. В предоставлении мер социальной поддержки заявительнице было неправомерно отказано. Уполномоченный орган мотивировал решение отсутствием копии решения суда с записью об определении места жительства ребенка с женщиной после расторжения брака», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению пособия с момента обращения.

«Заявленные требования удовлетворены. Судебное решение исполнено, женщине назначено пособие и выплачены денежные средства», — подчеркивается в тексте.