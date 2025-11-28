18:27:41 Пятница, 28 ноября
Прокуратура помогла жительнице Заречного добиться назначения пособия на ребенка

18:00 | 28.11.2025 | Общество

Заречный, 28 ноября 2025. PenzaNews. Прокуратура города Заречного защитила права местной жительницы, которая ранее получила от отделения Социального фонда России по Пензенской области неправомерный отказ в назначении пособия на ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура помогла жительнице Заречного добиться назначения пособия на ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в декабре 2024 года женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении пособия на двухмесячного ребенка. В предоставлении мер социальной поддержки заявительнице было неправомерно отказано. Уполномоченный орган мотивировал решение отсутствием копии решения суда с записью об определении места жительства ребенка с женщиной после расторжения брака», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению пособия с момента обращения.

«Заявленные требования удовлетворены. Судебное решение исполнено, женщине назначено пособие и выплачены денежные средства», — подчеркивается в тексте.


Актуальное

