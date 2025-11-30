19:45:02 Воскресенье, 30 ноября
В Пензе завершен ремонт общежития колледжа архитектуры и строительства

09:34 | 30.11.2025 | Образование

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт студенческого общежития пензенского колледжа архитектуры и строительства завершен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Отремонтировано 137 жилых комнат, 10 кухонь, а также 36 душевых и санитарных помещений. Для учебной и досуговой деятельности оборудованы 10 комнат самоподготовки, столовая с буфетом, медицинский кабинет, тренажерный зал, центр детских инициатив, медиацентр и конференц-зал. Кроме того, предусмотрены помещения для воспитателей. Все хозяйственно-бытовые зоны — прачечная, кладовая, слесарная и теплопункт — полностью обновлены. В здании также созданы рекреации для «Движения первых» и отряда «Тигр», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что у 6-этажного здания оштукатурен фасад, в нем заменены окна, отремонтирована кровля.

«Дополнительно возле общежития появилась спортивная площадка, построенная по инициативе министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева благодаря успешному взаимодействию строительных и дорожных организаций», — указано в сообщении.


Актуальное

