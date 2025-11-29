В Тамале завершены работы в домах, поврежденных в результате падения беспилотника

19:27:24 Суббота, 29 ноября
09:15 | 29.11.2025 | Общество

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Специалисты завершили восстановительные работы в домах, поврежденных в результате падения беспилотника на территории рабочего поселка Тамала Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Чуть больше суток потребовались нам, чтобы привести в порядок дома в Тамале, пострадавшие в результате падения беспилотника. Во всех квартирах вставлены новые окна взамен поврежденных взрывной волной», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 28 ноября.

«Большая и искренняя благодарность генеральному директору ООО «Промокна» Александру Алексеевичу Ушкину, генеральному директору ГК «Рисан» Сергею Юрьевичу Лисоволу, советнику ГК «Территория жизни» Федору Викторовичу Тощеву, генеральному директору ООО «Авантаж» Людмиле Николаевне Поповой, а также мастерам, работавшим на этих важных объектах. Наша сила — в единстве и готовности всегда прийти на помощь в трудную минуту», — подчеркнул Олег Мельниченко.


